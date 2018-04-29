"Зенит" расписывает мировую с ЦСКА и сохраняет шансы на Лигу Чемпионов

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"Зенит" расписывает мировую с ЦСКА и сохраняет шансы на Лигу ЧемпионовВ одном из двух центральных матчей в рамках 28-го тура российской Премьер-Лиги "Зненит" в родных стенах принимал ЦСКА. Обычно команды борются за чемпионский титул, но на этот раз серьезная борьба ведется за место в зоне Лиги Чемпионов, потому как "Локомотив" уже вряд ли отдаст свою лидирующую позицию. Перед очной схваткой армейцы опережали "сине-бело-голубых" на два очка, а это значит, что питерской клуб удовлетворяла только победа. Поражение же фактически означало бы прощание с мыслями и надеждами о самом престижном европейском турнире на следующий сезон.С учетом всех кадровых потерь, что Роберто Манчини, что Виктор Гончаренко выставили достаточно прогнозируемые составы. Болельщики уже постепенно привыкли к Антону Заболотному в роли основного центрального нападающего вместо травмированного Александра Кокорина. Также место в старте Дмитрию Полозу итальянский специалист предпочел Эмилиано Ригони. У ЦСКА не успел восстановиться Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, которые не приехали с командой в Санкт-Петербург, поэтому вариант с Кристияном Бистровичем в центре поля и Федором Чаловым на острие атаки вполне себе читался.Обе команды очень вдохновленно начали встречу. Первый опасный момент возник у хозяйских владений: уже на третьей минуте Головин вышел на ударную позицию, но пробил чуть выше цели. Спустя некоторое время "Зенит" ответил не менее острым выпадом: Заболотный взял на себя инициативу, обыграл нескольких оборонцев и классно пробивал в дальний угол, но не попал в створ. Еще до перерыва Манчини вынужден был использовать одну из трех отведенных замен. На ровном месте травму получил Иванович, поэтому довелось прибегать к помощи экс-армейца Жиркова.Середина первого тайма осталась за москвичами. Неплохой момент был у Муса, который расстреливал ближнюю "шестерку" ворот Лодыгина, но кипер хозяев свою команду выручил. В концовке же убедительнее выглядели питерцы, хотя именно "красно-синие" едва не забили гол в раздевалку: Чалову дали пробить с метров 25 и тот пальнул точно в угол, но снова хозяев выручил вратарь.С началом второй половины встречи ЦСКА стал наращивать преимущество, но все проходило без более-менее острых моментов вплоть до 68-й минуты, когда просто обязан был открывать счет Кучаев: уже наверняка с убойной позиции пробивал полузащитник армейцев, но мяч каким-то невероятным образом в нескольких сантиметрах разминулся со штангой. "Зенит" тут же ответил не менее опасным моментом, но каким-то фантастическим образом Акинфеев парировал мяч после удара головой Кришито.

В концовке матча сложилось впечатление, что обе команды согласились на ничью, которая только на пользу "Спартака".

"Зенит" –  ЦСКА – 0:0

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович (Жирков, 18), Мевля, Кришито, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Краневиттер, 87), Заболотный

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Кучаев (Витиньо, 79), Бистрович (Натхо, 90+2), Головин, Щенников, Муса, Чалов

Богдан Архипенко

Не пропустите! Отчет матча "Амкар" - "Спартак" | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
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16 СКА Хабаровск 27 13
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