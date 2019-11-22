"Зенит" выступил с заявлением по поводу расследования инцидента с оскорблениями Дзюбы

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"Зенит" выступил с заявлением по поводу расследования инцидента с оскорблениями Дзюбы

Пресс-служба "Зенита" прояснила позицию клуба касательно инцидента с матерными оскорблениями форварда Артёма Дзюбы во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

"Если от РФС поступит соответствующее распоряжение не пускать нарушителей на "Газпром Арену", "Зенит", конечно, примет меры, что касается самого расследования инцидента, оно также находится в компетенции РФС", - говорится в заявлении "сине-бело-голубых".

По информации телеграм-канала "Мутко против", оскорбляли Дзюбу фанаты "Спартака" и "Зенита".

К слову, только кричалками в адрес капитана российской сборной дело не закончилось - также были зафиксированы нацистские приветствия и упоминания лидеров фашистского движения.

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