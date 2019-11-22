"Зенит" выступил с заявлением по поводу расследования инцидента с оскорблениями Дзюбы
Пресс-служба "Зенита" прояснила позицию клуба касательно инцидента с матерными оскорблениями форварда Артёма Дзюбы во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.
"Если от РФС поступит соответствующее распоряжение не пускать нарушителей на "Газпром Арену", "Зенит", конечно, примет меры, что касается самого расследования инцидента, оно также находится в компетенции РФС", - говорится в заявлении "сине-бело-голубых".
По информации телеграм-канала "Мутко против", оскорбляли Дзюбу фанаты "Спартака" и "Зенита".
К слову, только кричалками в адрес капитана российской сборной дело не закончилось - также были зафиксированы нацистские приветствия и упоминания лидеров фашистского движения.
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|Команда
|М
|О
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|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
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|Краснодар
|16
|30
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|Спартак Москва
|16
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|Арсенал Тула
|16
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|Оренбург
|16
|19
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|Урал
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|19
|10
|Уфа
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|Динамо Москва
|16
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|12
|Крылья Советов
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|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13