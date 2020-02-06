"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

Журналист Сергей Егоров утверждает, что у руководства "Зенита" уже есть два сценария для нападающего Александра Кокорина.

Боссы "сине-бело-голубых" хотят поскорее разрешить сложившуюся ситуацию, из-за которой портится репутация клуба.

Так, первый вариант предусматривает возвращение форварда в основной состав с сохранением текущих условий личного контракта.

Альтернативой станет заключение с Кокориным нового соглашения до лета 2022 года при условии, что до конца сезона он будет выступать по аренде за "Сочи".

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