"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина
Журналист Сергей Егоров утверждает, что у руководства "Зенита" уже есть два сценария для нападающего Александра Кокорина.
Боссы "сине-бело-голубых" хотят поскорее разрешить сложившуюся ситуацию, из-за которой портится репутация клуба.
Так, первый вариант предусматривает возвращение форварда в основной состав с сохранением текущих условий личного контракта.
Альтернативой станет заключение с Кокориным нового соглашения до лета 2022 года при условии, что до конца сезона он будет выступать по аренде за "Сочи".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15