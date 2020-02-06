"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринфк сочи

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

Журналист Сергей Егоров утверждает, что у руководства "Зенита" уже есть два сценария для нападающего Александра Кокорина.

Боссы "сине-бело-голубых" хотят поскорее разрешить сложившуюся ситуацию, из-за которой портится репутация клуба.

Так, первый вариант предусматривает возвращение форварда в основной состав с сохранением текущих условий личного контракта.

Альтернативой станет заключение с Кокориным нового соглашения до лета 2022 года при условии, что до конца сезона он будет выступать по аренде за "Сочи".

Не пропустите: Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"

"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов