"Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини

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"Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини

Футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что "Зенит" ведет поиски нового тренера.

"100% инсайд из "Зенита": на смену Манчини уже есть список из пяти тренеров. Продолжение следует" - написал Черданцев в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" не смог попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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