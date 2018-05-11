"Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини

Футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что "Зенит" ведет поиски нового тренера.

"100% инсайд из "Зенита": на смену Манчини уже есть список из пяти тренеров. Продолжение следует" - написал Черданцев в своем твиттере.

Напомним, что "Зенит" не смог попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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