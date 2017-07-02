"Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника "Шальке"

Теги матия настасичзенит санкт-петербургшалькероберто манчини

"Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника "Шальке"Питерский "Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника гельзенирхенского "Шальке" Матии Настасича.

Об этом, как информирует Спорт день за днем, поведал известный комментатор Нобель Арустамян. В частности, он рассказал: "Матия Настасич из "Шальке" - реальный кандидат. "Зенит" рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями. Настасич играл у Манчини в "Манчестер Сити" и хорошо знаком итальянцу.

Самым трудным для "Зенита" - будет договориться не с "Шальке", тем более, эти клубы многое связывает, а с самим Настасичем. Матию давно зовут в Россию, еще со времен "Фиорентины". Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там - в Германию. Настойчивый интерес "Зенита" и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России".

Напомним, "Зенит" с иронией прокомментировал автогол Нету в матче Португалия - Мексика. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов