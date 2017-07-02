"Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника "Шальке"
Питерский "Зенит" рассматривает вариант с приобретением защитника гельзенирхенского "Шальке" Матии Настасича.
Об этом, как информирует Спорт день за днем, поведал известный комментатор Нобель Арустамян. В частности, он рассказал: "Матия Настасич из "Шальке" - реальный кандидат. "Зенит" рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями. Настасич играл у Манчини в "Манчестер Сити" и хорошо знаком итальянцу.
Самым трудным для "Зенита" - будет договориться не с "Шальке", тем более, эти клубы многое связывает, а с самим Настасичем. Матию давно зовут в Россию, еще со времен "Фиорентины". Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там - в Германию. Настойчивый интерес "Зенита" и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России".
Напомним, "Зенит" с иронией прокомментировал автогол Нету в матче Португалия - Мексика. | soccernews.ru
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