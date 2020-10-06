"Зенит" расстался с главой селекционной службы и всем селекционным отделом
Глава селекционной службы "Зенита" Антон Евменов покинул клуб. Об этом сообщает "Фонтанка".
Также "сине-бело-голубые" расстались со всем селекционным отделом. Об этом рассказал генеральный директор Александр Медведев.
"Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела", - заявил функционер.
После 10 туров РПЛ "Зенит" с 21 баллом занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с "Сочи" (18 октября).
Не пропустите: Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"| http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"
-
Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела
-
Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
Лента новостей
-
УЕФА перенес на нейтральные поля домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций
-
Медведев прокомментировал трансфер Ригони в "Эльче"
-
"Тамбов" закрыл долги по зарплате за два месяца
-
Голкипер "Челси" Аррисабалага высказался о своем положении в клубе
-
Агент Вендела рассказал о трансфере игрока в "Зенит"
-
Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"
-
"Зенит" расстался с главой селекционной службы и всем селекционным отделом
-
Стало известно, сколько "Зенит" заплатил "Спортингу" за трансфер Вендела
-
Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"
-
Семин: "Без болельщиков футбол очень скучный. Нужно делать все, чтобы они были на игре"
-
Голкипер Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре
-
"Краснодар" близок к покупке защитника "Ростова" Чернова
-
Васильев рассказал, почему не стал гендиректором "Спартака" после увольнения Цорна
-
Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
-
Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом
-
Александр Кокорин купил автомобиль "Ока" ради красивых номеров
-
Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"
-
"Барселона" просила Дембеле покинуть клуб. Футболист откеазался
-
"Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского
-
Газизов отрицает превышение квоты на посещение болельщиками матча "Спартак" - "Зенит"