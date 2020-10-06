"Зенит" расстался с главой селекционной службы и всем селекционным отделом

Глава селекционной службы "Зенита" Антон Евменов покинул клуб. Об этом сообщает "Фонтанка".

Также "сине-бело-голубые" расстались со всем селекционным отделом. Об этом рассказал генеральный директор Александр Медведев.

"Это произошло в связи с реорганизацией селекционного отдела", - заявил функционер.

После 10 туров РПЛ "Зенит" с 21 баллом занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с "Сочи" (18 октября).

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