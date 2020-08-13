"Зенит" расстался с иностранным тренером

Пресс-служба "Зенита" сообщила об уходе из петербургского клуба тренера по физической подготовке Феликса Ледесмы.

"Феликс Ледесма, тренер по физической подготовке, покидает "Зенит". Спасибо за вашу работу и вклад в победы, Феликс!" — сообщается в официальном Instagram "Зенита".

Ледесма работал в "Зените" с лета 2019 года. С клубом он становился победителем Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее специалист работал в "Ливерпуле", "Локомотиве", "Реале" и сборной России.

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