"Зенит" расстался с воспитанником клуба

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила об уходе нападающего Станислава Крапухина.

У футболиста завершился контракт и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

23-летний Крапухин является воспитанником "Зенита". За основную команду он провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Также играл за "Томь", "Новосибирск" и петербургскую "Звезду".

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