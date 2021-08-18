"Зенит" расстался с воспитанником клуба
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила об уходе нападающего Станислава Крапухина.
У футболиста завершился контракт и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
23-летний Крапухин является воспитанником "Зенита". За основную команду он провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Также играл за "Томь", "Новосибирск" и петербургскую "Звезду".
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