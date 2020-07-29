"Зенит" расстался со Смольниковым

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"Зенит" расстался со Смольниковым

"Зенит" расстался с защитником Игорем Смольниковым по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Краснодаре".

Смольников играл в "Зените" с лета 2013 года. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее клуб также покинул Олег Шатов.

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