"Зенит" расстанется с одним из своих хавбеков

Теги зенит санкт-петербургамкаралександр рязанцев

"Зенит" расстанется с одним из своих хавбековПитерский "Зенит" расстанется со своим полузащитником Александром Рязанцевым - 30 летний хавбек продолжит карьеру в пермском "Амкаре".

Об этом, как информирует СЭ, сообщил генеральный директор "красно-черных" Игорь Резвухин. В частности, он рассказал: "Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время".

Напомним, Хави Гарсия останется в "Зените". | soccernews.ru

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