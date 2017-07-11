"Зенит" расстанется с одним из своих хавбеков

Питерский "Зенит" расстанется со своим полузащитником Александром Рязанцевым - 30 летний хавбек продолжит карьеру в пермском "Амкаре".

Об этом, как информирует СЭ, сообщил генеральный директор "красно-черных" Игорь Резвухин. В частности, он рассказал: "Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время".

Напомним, Хави Гарсия останется в "Зените". | soccernews.ru