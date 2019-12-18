"Зенит" расстанется с тремя игроками летом

Теги зенит санкт-петербургроберт макюрий жирковбранислав иванович

"Зенит" расстанется с тремя игроками летом

Руководство "Зенита" приняло решение расстаться с тремя футболистами в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По данным источника, петербургский клуб не предложит новые контракты защитникам Браниславу Ивановичу и Юрию Жиркову, а также полузащитнику Роберту Маку

Что касается других игроков, у которых заканчиваются контракты - вратаря Михаила Кержакова, защитника Игоря Смольникова, полузащитников Далера Кузяева и Олега Шатова, а также форварда Александра Кокорина, то они, скорее всего, останутся в клубе.

Не пропустите: "Зенит" договорился с Семаком о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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