"Зенит" разгромил "Ахмат", единолично возглавив турнирную таблицу

Воскресным вечером в Санкт-Петербурге "Зенит" принимал грозненский "Ахмат". На момент начала матча, потенциальный лидер Премьер-лиги московский "Локомотив" уже сыграл свою встречу, уступив в родных стенах дебютанту из Тосно. Сей факт означал, что даже в случае ничьей питерцы выходили в единоличные лидеры чемпионата. Также стоит отметить, что для игроков "Зенита" встреча против "Ахмата" имела принципиальное значение. В конце прошлого чемпионата именно грозненцы нанесли поражение "сине-бело-голубым" в Санкт-Петербурге, не попустив тогда еще команду Мирчи Луческу в Лигу чемпионов.

Резво южане начали и отчетный матч, застав врасплох хозяев, которые явно не ожидали такой прыти. Выпады Лео и Раванелли пусть и не несли большую опасность питерцам, тем не менее, были неприятны для обороны "Зенита". Однако так продолжалось недолго. Уже к 13-й минуте, когда Паредес первый раз пробил по воротам "Ахмата", команда Роберто Манчини перехватила инициативу.

Впрочем, и питерцам долгое время не удавалось обострить игру у ворот Гудиева. Гости в целом хорошо оборонялись, но в середине тайма все же допустили ошибку, которая стала переломной в матче. В ходе быстрой атаки "Зенита" Анхель упустил из виду Кокорина, который уже готов был выйти один на один с Гудиевым, и венесуэльцу ничего не оставалось, как нарушать правила перед собственной штрафной. Штрафной не вызывал сомнений, тем не менее ряд игроков обеих команд вступили в перепалку с арбитром. В результате капитан "Ахмата" Ризван Уциев получил необязательную карточку за разговоры, которая ему вышла боком спустя несколько минут. Пока же "Зенит" в лице Паредеса пробивал стандарт. Первый удар аргентинца приняла на себя стенка, но после повторного удара Леандро мяч угодил в грудь Швецу и, изменив направление, влетел в угол ворот – 1:0.

А через минуту грозненцы остались в меньшинстве. После проигранного единоборства в центре поля Уциев жестко пошел встык, буквально срубив Кришито. Игорь Федотов без раздумий показал капитану "Ахмата" второй "горчичник", удалив того с поля. Таким образом, на последующие две трети матча гости обрекли себя на серьезные испытания.

В дебюте второй половины матча грозненцы попытались переломить ход матча. В одной из атак Роши ворвался в штрафную, и целил в ближний угол, но мяч полетел мимо ворот. Ответный выпад питерцев получился не только острее, но и результативнее. Кокорин продрался во владения Гудиева, попытавшись переиграть голкипера ударом метров с 10-ти. Виталий сферу отбил, но… снова на Кокорина, который, уже падая, смог еще раз тыкнуть мяч в створ. Так как Гудиев подняться с газона не успел, мяч медленно закатился в ворота – 2:0.

Собственно, с этого момента в этом матче все стало понятно. Но на исходе часа игры случился эпизод, который мог внести интригу в противостояние. В ходе атаки гостей пошел заброс на Роши, который прервал за пределами своей штрафной руками в полете Лунёв... Боковой арбитр был обязан видеть нарушение правил со стороны вратаря "Зенита", которое грозило ему удалением. Но судейская бригада допустила грубейшую ошибку, простив питерцев.

А спустя еще 8 минут, хозяева сняли все вопросы о победителе встречи. На левой бровке усилиями Кришито питерцы разыграли атаку, после чего мяч оказался у Дриусси. Удар аргентинца со средней дистанции голкипер "Ахмата" парировал, но на добивание первым подоспел Кузяев, вогнав сферу в пустые ворота – 3:0. Точка же в матче была поставлена на 84-й минуте. Анюков пасом отправил Кокорина на фланг, а тот прострелил на дальнюю штангу, где Жирков, точным ударом от газона, подвел черту под этим поединком – 4:0.

"Зенит" – "Ахмат" – 4:0

Голы: Паредес, 28 – 1:0. Кокорин, 50 – 2:0. Кузяев, 68 – 3:0. Жирков, 84 – 4:0.

"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Дриусси, Кокорин.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Сампайо, Ахъядов, Анхель, Иванов (Кадыров, 69), Родолфо, Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 46), Лео (Митришев, 77).

Удаление: Уциев, 29.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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