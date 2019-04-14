"Зенит" разгромил "Анжи"

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"Зенит" разгромил "Анжи"

В рамках 23-го тура РПЛ "Зенит" крупно обыграл "Анжи". Теперь лидирующий "Зенит" увеличил отрыв от "Локомотива" до шести очков. "Анжи" остался на 15-м месте.

"Зенит" - "Анжи" 5:0

Голы: Азмун, 2 - 1:0, Иванович, 9 - 2:0, Ригони, 83 - 3:0, Дриусси, 88 - 4:0, Дриусси, 89 - 5:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Азмун, Дзюба (Мусаев, 86), Дриусси.

"Анжи": Дюпин, Калошин, Удалый, Гапон, Ондуа, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 72), Кацаев (Закиров, 66), Понсе, Иванченко (Долгов, 65), Ахъядов.

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