"Зенит" разгромил "Анжи"
В рамках 23-го тура РПЛ "Зенит" крупно обыграл "Анжи". Теперь лидирующий "Зенит" увеличил отрыв от "Локомотива" до шести очков. "Анжи" остался на 15-м месте.
"Зенит" - "Анжи" 5:0
Голы: Азмун, 2 - 1:0, Иванович, 9 - 2:0, Ригони, 83 - 3:0, Дриусси, 88 - 4:0, Дриусси, 89 - 5:0
"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Азмун, Дзюба (Мусаев, 86), Дриусси.
"Анжи": Дюпин, Калошин, Удалый, Гапон, Ондуа, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 72), Кацаев (Закиров, 66), Понсе, Иванченко (Долгов, 65), Ахъядов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13