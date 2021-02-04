"Зенит" разгромил "Арарат-Армению" в товарищеском матче

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"Зенит" разгромил "Арарат-Армению" в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона "Зенит" провёл товарищеский матч с "Арарат-Арменией".

"Сине-бело-голубые" крупно победили армянскую команду со счётом 4:0. Два из четырёх голов забил бразильский вингер Малком.

"Зенит" (Россия) - "Арарат-Армения" (Армения) - 4:0

Голы: 1:0 – 30 Сутормин (пенальти), 2:0 - 67 Малком, 3:0 - 70 Малком, 4:0 - 81 Вендел.

"Зенит": Кержаков, Сутормин, Ловрен, Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Дриусси.

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