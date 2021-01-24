"Зенит" разгромил чемпиона Узбекистана в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в товарищеском матче разгромил чемпиона Узбекистана ташкентский "Пахтакор" со счетом 3:0.
Победу российскому клубу принесли дубль Андрея Мостового и гол Станислава Крапухина.
"Пахтакор" (Узбекистан) - "Зенит" (Россия) - 0:3 (0:2)
Голы: Мостовой, 2 - 0:1, Крапухин, 17 - 0:2, Мостовой, 57 (с пенальти) - 0:3
"Зенит": Васютин (Бязров, 66), Чистяков, Прохин, Сазонов, Сантос (Погорелов, 61), Круговой, Барриос, Оздоев, Шамкин, Мостовой, Крапухин
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