"Зенит" разгромил "Гонвед" в товарищеском матче
Питерский "Зенит" одержал крупную победу над венгерским "Гонведом" в товарищеском матче, который состоялся в Австрии.
В составе "сине-бело-голубых" отличились Миха Мевля, Эрнани и Лука Джорджевич.
"Зенит" (Россия) – "Гонвед" (Венгрия) - 3:0
Голы: Мевля, 21 - 1:0, Эрнани, 74 - 2:0, Джорджевич, 86 (пенальти) - 3:0.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20