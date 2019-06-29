"Зенит" разгромил "Гонвед" в товарищеском матче

Питерский "Зенит" одержал крупную победу над венгерским "Гонведом" в товарищеском матче, который состоялся в Австрии.

В составе "сине-бело-голубых" отличились Миха Мевля, Эрнани и Лука Джорджевич.

"Зенит" (Россия) – "Гонвед" (Венгрия) - 3:0

Голы: Мевля, 21 - 1:0, Эрнани, 74 - 2:0, Джорджевич, 86 (пенальти) - 3:0.

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