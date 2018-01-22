"Зенит" разгромил "Копенгаген"
Питерский "Зенит" в контрольном матче разгромил датский "Копенгаген", забив в ворота соперника пять безответных мячей.
"Зенит" - "Копенгаген" - 5:0
Голы: Панюков, 18 - 1:0, Заболотный, 27 - 2:0, Панюков, 34 - 3:0, Краневиттер, 61 - 4:0, Кокорин, 86 - 5:0.
"Зенит" (стартовый состав): Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Плетнев, Капленко, Ерохин, Полоз, Заболотный, Панюков.
Напомним, "Зенит" намерен перехватить Максимовича у "Спартака". | soccernews.ru
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