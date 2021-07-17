"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России

Фото: твиттер "Зенита"

В матче за Суперкубок России "Зенит" добыл уверенную победу над "Локомотивом".

Для "Зенита" это вторая кряду и шестая в истории победа в турнире.

"Зенит" - "Локомотив" 3:0

Голы: Кузяев, 27 - 1:0, Азмун, 57 - 2:0, Ерохин, 83 - 3:0

"Зенит": Кержаков, Ракицкий (Ловрен, 86), Дуглас Сантос, Караваев, Чистяков, Оздоев, Вендел (Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Ерохин, 82).

"Локомотив": Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 60), Пабло, Серкейра, Рыбус, Крыховяк (Живоглядов, 72), Баринов (Babkin, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 61), Куликов, Камано, Смолов (Лисакович, 72).

Читайте также: Финал Кубка России могут перенести с мая на февраль. | http://soccernews.ru