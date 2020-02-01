"Зенит" разгромил люксембургский клуб на сборе в Испании

В рамках товарищеского матча "Зенит" уверенно обыграл люксембургский "Дюделанж".

"Зенит" - "Дюделанж" 4:0

Голы: Осорио, 2 - 1:0, Дриусси, 21 - 2:0, Смольников, 28 - 3:0, Сутормин (пен), 84 - 4:0

Отметим, что это была первая игра питерского клуба на сборе в Испании.

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