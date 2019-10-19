"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста

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"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста

В рамках 13-го тура РПЛ "Зенит" с разгромным счетом обыграл "Ростов".

Главным героем встречи стал форвард хозяев Артем Дзюба, на счету которого три гола и две голевые передачи.

"Локомотив" и "Зенит" имеют по 29 очков и находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ, но по дополнительным показателям первое место досталось "железнодорожникам".

"Зенит" - "Ростов" 6:1

Голы: Дзюба (пен), 14 - 1:0, Дзюба, 20 - 2:0, Азмун, 44 - 3:0, Караваев, 61 - 4:0, Дзюба (пен), 80 - 5:0, Еременко (пен), 83 - 5:1, Барриос, 90 - 6:1

"Зенит": Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Шатов (Кузяев, 71), Барриос, Оздоев (Сутормин, 77), Дзюба, Азмун, Дриусси.

"Ростов": Бабурин, Чистяков, Чернов, Хаджикадунич, Козлов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Ионов (Саплинов, 64), Байрамян, Еременко, Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

Предупреждения: Хаджикадунич (12), Оздоев (17), Еременко (19), Барриос (56), Чистяков (78), Козлов (79), Иванович (81).

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