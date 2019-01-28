"Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"

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"Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"

"Зенит"  разгромил "Ростов" на турнире в Катаре.

Голы забили Далер КузяевАртем Дзюба, Олег Шатов, а Денис Терентьев оформил дубль.

Таким образом "Зенит" набрал 3 очка и занял третье место. "Ростов" расположился на 4 позиции.

Ранее "Зенит" проиграл "Локомотиву" (1:3) и "Спартаку" (0:3), которые разыграют между собой трофей.

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