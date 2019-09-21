"Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль

"Зенит" разгромил "Рубин" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

В составе победителей дубль оформил Алексей Сутормин. Также голами отметились Бранислав Иванович, Робер Мак и Олег Шатов. Нападающий Артем Дзюаба сделал две результативные передачи.

"Зенит" - "Рубин" - 5:0 (0:0)

Голы: Иванович, 58 - 1:0, Сутормин, 65 - 2:0, Сутормин, 75 - 3:0, Мак, 82 - 4:0, Шатов, 87 - 5:0.

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Шатов, Кузяев (Мак, 76), Барриос (Краневиттер, 78), Оздоев, Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).

"Рубин": Дюпин, Уремович, Денисов, Данченко, Плиев, Коновалов, Зуев, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Могилевец, Кьяртанссон (Микелтадзе, 75).

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 10 баллами расположился на 10 позиции.

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