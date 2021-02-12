"Зенит" разгромил сборную Узбекистана в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона питерский "Зенит" провёл контрольную игру со сборной Узбекистана.

"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счётом 4:0 благодаря дублю Андрея Мостового, а также голам Станислава Крапухина и Даниила Шамкина.

"Зенит" (Россия) - Узбекистан - 4:0

Голы: 1:0 - 14 Мостовой, 2:0 - 52 Крапухин, 3:0 - 67 Мостовой, 4:0 - 80 Шамкин.

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