"Зенит" разгромил соперника второй раз за день

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" разгромил соперника второй раз за день"Зенит" провел второй контрольный матч за день в рамках сбора в ОАЭ. И снова команда Семака смогла добиться разгромной победы. На этот раз пал армянский "Ноа" со счетом 3:0.

Стоит отметить, что во втором тайме на поле вышел голкипер  Андрей Лунев, который впервые принял участие в игре после после перенесенного им коронавируса.

"Зенит" Россия – "Ноа" Армения – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Чистяков (25), 2:0 – Крапухин (38), 3:0 – Погорелов (85).

"Зенит" (стартовый состав): Одоевский, Караваев, Чистяков, Прохин, Сазонов, Круговой, Чибисов, Жирков, Погорелов, Левин, Крапухин.

Напомним, "сине-бело-голубые" в первом матче, который играли утром, победили "Арарат-Армению" (4:0).
Следующий матч команда проведет 9 февраля против Иордании.

"Зенит" ушел на перерыв в чемпионате, занимая первую строчку таблицы. В его активе 41 очко в 19 матчах.

Читать также: "Зенит" разгромил "Арарат-Армению" в товарищеском матче | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черышев снова пропустил тренировку "Валенсии"

Черышев снова пропустил тренировку "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов