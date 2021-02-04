"Зенит" разгромил соперника второй раз за день

"Зенит" провел второй контрольный матч за день в рамках сбора в ОАЭ. И снова команда Семака смогла добиться разгромной победы. На этот раз пал армянский "Ноа" со счетом 3:0.

Стоит отметить, что во втором тайме на поле вышел голкипер Андрей Лунев, который впервые принял участие в игре после после перенесенного им коронавируса.

"Зенит" Россия – "Ноа" Армения – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чистяков (25), 2:0 – Крапухин (38), 3:0 – Погорелов (85).

"Зенит" (стартовый состав): Одоевский, Караваев, Чистяков, Прохин, Сазонов, Круговой, Чибисов, Жирков, Погорелов, Левин, Крапухин.

Напомним, "сине-бело-голубые" в первом матче, который играли утром, победили "Арарат-Армению" (4:0).

Следующий матч команда проведет 9 февраля против Иордании.