"Зенит" разгромил "Строгино", "Спартак" дома проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве

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"Зенит" разгромил "Строгино", "Спартак" дома проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве

"Зенит" разгромил "Строгино", "Спартак" дома проиграл "Краснодару". Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства.

"Зенит" - "Строгино" - 4:0 (3:0)

Голы: Терещук, 14 - 1:0, Терещук, 27 - 2:0, Щетинин, 45 - 3:0, Бугорский, 77 - 4:0.

"Спартак»" - "Краснодар" - 0:1 (0:1)

Гол: Манелов, 45+1.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, одержав 10 побед в 11 матчах.

А еще:  "Ахмат" обыграл "Ростов", "Тамбов" оказался сильнее "Ротора" и другие итоги матчей молодежного первенства| http://soccernews.ru
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