"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян
В рамках 1/8 финала Кубка России питерский "Зенит" в родных стенах спокойно разобрался с "Томью".
"Сине-бело-голубые" отгрузили в ворота соперника четыре безответных гола. Примечательно, что отличились исключительно россияне - Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
"Зенит" – "Томь" - 4:0
Голы: Смольников, 13 - 1:0, Сутормин, 56 - 2:0, Ерохин, 67 - 3:0, Шатов, 81 - 4:0.
"Зенит": Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.
"Томь": Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.
В другом матче "Шинник" победил "Нижний Новгород". В основное время команды сыграли вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались ярославцы.
"Нижний Новгород" – "Шинник" - 2:2, по пенальти - 0:3
Голы: Самойлов, 32 - 0:1, Эктов, 35 - 0:2, Хозин, 61 - 1:2, Хозин, 90 - 2:2.
"Нижний Новгород": Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).
"Шинник": Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).
Удаление: Игнатович (65).
Не пропустите: ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкий решил покинуть "Витесс"
-
Дубль Глушакова помог "Ахмату" выйти в четвертьфинал Кубка России
-
Роналду, Месси и еще пять игроков претендуют на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
-
Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере
-
Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку и сразу сделала с ним селфи
Лента новостей
-
"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян
-
1
Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"
-
Официально: экс-тренер "Зенита" возглавил "Фейеноорд"
-
ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России
-
Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в заявке "Зенита" на матч с "Томью"
-
Слуцкий решил покинуть "Витесс"
-
4
Гвардиола высказался о том, что Месси редко бегает во время матчей
-
1
Дубль Глушакова помог "Ахмату" выйти в четвертьфинал Кубка России
-
"Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии"
-
Перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе выступит группа Therr Maitz
-
"Ливерпуль" и "Барселона" поборются за таланта "Валенсии"
-
"Млада Болеслав" вышла 1/4 финала Кубка Чехии благодаря голам российских игроков
-
1
В "Зените" назвали главную цель команды в нынешнем сезоне
-
"Краснодар" уволил тренера второй команды
-
В сети появились фото мяча финала ЛЧ-2019/20 с изображением карты Стамбула
-
Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой
-
Бывшего игрока "Арсенала" оштрафовали за угрозы в адрес жены
-
Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии
-
"Милан" нацелился на одного из лидеров "Реала"
-
ПСЖ согласовал продление контракта с одним из лидеров команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11