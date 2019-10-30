"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян

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"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян

В рамках 1/8 финала Кубка России питерский "Зенит" в родных стенах спокойно разобрался с "Томью".

"Сине-бело-голубые" отгрузили в ворота соперника четыре безответных гола. Примечательно, что отличились исключительно россияне - Игорь СмольниковАлексей СуторминАлександр Ерохин и Олег Шатов.

"Зенит" – "Томь" - 4:0

Голы: Смольников, 13 - 1:0, Сутормин, 56 - 2:0, Ерохин, 67 - 3:0, Шатов, 81 - 4:0.

"Зенит": Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.

"Томь": Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.

В другом матче "Шинник" победил "Нижний Новгород". В основное время команды сыграли вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались ярославцы.

"Нижний Новгород" – "Шинник" - 2:2, по пенальти - 0:3

Голы: Самойлов, 32 - 0:1, Эктов, 35 - 0:2, Хозин, 61 - 1:2, Хозин, 90 - 2:2.

"Нижний Новгород": Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).

"Шинник": Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).

Удаление: Игнатович (65).

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