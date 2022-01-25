"Зенит" разгромил "Жилину" в товарищеском матче благодаря хет-трику Ерохина
Фото твиттер "Зенита"
В рамках тренировочного сбора в Дубае "Зенит" провёл товарищескую встречу со словацкой "Жилиной".
Питерцы разгромили соперника со счётом 5:0 благодаря голам Артёма Дзюбы, Андрея Мостового и Александра Ерохина, который оформил хет-трик.
"Зенит" (Россия) – "Жилина" (Словакия) - 5:0
Голы: 1:0 – Дзюба (8), 2:0 – Мостовой (21), 3:0 – Ерохин (51), 4:0 – Ерохин (70), 5:0 – Ерохин (85).
"Зенит": Одоевский, Сутормин, Алип, Хотулев (Дзюба, 73), Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Кузяев (Кравцов, 46), Малком (Кузнецов, 46), Дзюба (Саусь, 64; ), Мостовой.
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