"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну

4 Теги зенит санкт-петербургбенфика

"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну

"Бенфика" обыграла "Зенит" в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Франко Серви и Пицци. Еще один гол на свой счет записал Сердар Азмун, который забил в свои ворота.

Кроме того, петербургский клуб с 65-й минуты играл вдесятером из-за удаления Дугласа Сантоса.

"Бенфика" - "Зенит" - 3:0 (0:0)

Голы: Серви, 47 - 1:0, Пицци, 58 (пенальти) - 2:0, Азмун, 79 (аг) - 3:0.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов, Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.

Таким образом, "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в лиге Европы. 

Не пропустите: "Ливерпуль" в гостевом матче Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Троглодит
Троглодит

Что за хрень с таблицей лиги чемпионов на этой странице? Осер, Маккаби Хайфа, Депортиво. Приятно вернуться в прошлое, но всё же исправьте.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сам не знаю.Надо у Пьяни спросить.У них тут даже есть пользователь,зарегистрировавшийся в 1970 году)

Ответить
Троглодит
Троглодит

С одной стороны, я всегда болею против "Зенита", поэтому новость меня порадовала. С другой, это означает, что летом они потратят несколько миллиардов рублей на усиление. И эти деньги будут газпромовские, из наших карманов :(

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зенит - лицо России в еврокубках(с)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Борусиия" переиграла "Славию"

"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Борусиия" переиграла "Славию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов