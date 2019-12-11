"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну

"Бенфика" обыграла "Зенит" в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Франко Серви и Пицци. Еще один гол на свой счет записал Сердар Азмун, который забил в свои ворота.

Кроме того, петербургский клуб с 65-й минуты играл вдесятером из-за удаления Дугласа Сантоса.

"Бенфика" - "Зенит" - 3:0 (0:0)

Голы: Серви, 47 - 1:0, Пицци, 58 (пенальти) - 2:0, Азмун, 79 (аг) - 3:0.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов, Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.

Таким образом, "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в лиге Европы.

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