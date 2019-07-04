"Зенит" разработал план по сокращению количества легионеров в клубе

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"Зенит" разработал план по сокращению количества легионеров в клубе

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта заявил, что у питерского клуба уже есть план по сокращению количества легионеров в заявке.

Напомним, что с сезона 2020/21 в российском футболе изменится лимит на легионеров. Он будет касаться заявки клуба (8+17), а ограничения по числу иностранцев на поле отменят.

"Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план.

Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед "Зенитом" будет стоять задача сделать акцент на российский рынок", - сказал Рибальта.

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