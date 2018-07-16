"Зенит" разрешил Полозу тренироваться с "Рубином"

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"Зенит" разрешил Полозу тренироваться с "Рубином"

"Зенит" разрешил нападающему Дмитрию Полозу тренироваться с "Рубином", сообщают российские СМИ.

Клубы ведут переговоры об аренде 27-летнего футболиста, который оказался не нужен тренерскому штабу "сине-бело-голубых".

В прошлом сезоне Полоз сыграл за "Зенит" 31 матч, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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