"Зенит" разрешил Полозу тренироваться с "Рубином"

"Зенит" разрешил нападающему Дмитрию Полозу тренироваться с "Рубином", сообщают российские СМИ.

Клубы ведут переговоры об аренде 27-летнего футболиста, который оказался не нужен тренерскому штабу "сине-бело-голубых".

В прошлом сезоне Полоз сыграл за "Зенит" 31 матч, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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