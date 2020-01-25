"Зенит" - "Ред Булл Зальцбург" - 3:6 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор товарищеского матча между "Зенитом" и "Ред Булл Зальцбург", который завершился поражением "сине-бело-голубых" со счётом 3:6.

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