"Зенит" решил не покупать Маноласа

Теги ромазенит санкт-петербургкостас манолас

"Зенит" решил не покупать Маноласа

"Зенит" отказался от приобретения греческого защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, руководство российского клуба осталось крайне недовольно его поведением. Футболист сначала не явился на медицинское обследование, а также был разгневан предложением питерцев зафиксировать зарплату в рублях.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за 26-летнего Маноласа 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" поставила ультиматум Маноласу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов