"Зенит" решил продать защитника сборной Аргентины

Петербургский "Зенит" намерен расстаться с аргентинском защитником Эмануэлем Мамманой, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно. "Зенит" не рассчитывает на игрока из-за его травматичности. Маммана может быть отдан в аренду или продан в другой клуб.

В нынешнем сезоне 24-летний Маммана провел за "Зенит" всего три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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