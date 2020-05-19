"Зенит" решил продлить контракт с Кокориным

Питерский "Зенит" определился с будущим нападающего Александра Кокорина, который с февраля выступает на правах аренды за "Сочи".

Как сообщает "Спорт день за днём", клуб решил продлить контракт с 29-летним футболистом, поскольку его хочет видеть в составе главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом. Ранее скандальный форвард признавался, что его приоритет - остаться в "Зените".

Кокорин выступает за питерский клуб с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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