"Зенит" решил продлить контракт с Семаком

Руководство питерского "Зенита" определилось с будущим главного тренера команды Сергея Семака, сообщает "Р-Спорт".

Председатель совета директоров клуба Елена Илюхина заявила, что контракт с 43-летним специалистом будет продлён.

"Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято", - сказала Илюхина.

Напомним, что действующее соглашение тренера с "Зенитом" истекает по окончании нынешнего сезона.

Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с лета 2018 года. Под его руководством команда выиграла РПЛ и уверенно лидирует в текущем розыгрыше чемпионата.

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