"Зенит" решил создать женскую футбольную команду

Руководство "Зенита" в ближайшее время объявит о создании женской футбольной команды, утверждает "РБК Спорт".

По информации источника, сейчас питерский клуб занимается комплектованием состава и подготовкой пиар-компании, в которой примут участие Артём Дзюба и Сергей Семак.

Возглавит женскую команду "Зенита" четырёхкратная чемпионка России Ольга Порядина.

Ожидается, что коллектив из Санкт-Петербурга будет участвовать уже в следующем розыгрыше чемпионата страны, который стартует в апреле 2020 года.

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