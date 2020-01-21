"Зенит" решил создать женскую футбольную команду
Руководство "Зенита" в ближайшее время объявит о создании женской футбольной команды, утверждает "РБК Спорт".
По информации источника, сейчас питерский клуб занимается комплектованием состава и подготовкой пиар-компании, в которой примут участие Артём Дзюба и Сергей Семак.
Возглавит женскую команду "Зенита" четырёхкратная чемпионка России Ольга Порядина.
Ожидается, что коллектив из Санкт-Петербурга будет участвовать уже в следующем розыгрыше чемпионата страны, который стартует в апреле 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15