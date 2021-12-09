"Зенит" рискует бесплатно потерять Сутормина

Фото инстаграм Алексея Сутормина

Фланговый защитник "Зенита" Алексей Сутормин близок к уходу из питерского клуба, сообщает Sport24.

По информации источника, 27-летний футболист может покинуть команду по окончании сезона на правах свободного агента.

Дело в том, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года, а о его продлении договориться пока не удаётся.

Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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