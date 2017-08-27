"Зенит" - "Ростов" - 0:0 (видео)

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"Зенит" - "Ростов" - 0:0 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом" (0:0).

Видео: "Зенит" - "Ростов".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
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