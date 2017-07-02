"Зенит" с иронией прокомментировал автогол Нету в игре с мексиканцами

Питерский "Зенит" с иронией прокомментировал автогол своего защитника Луиша Нету в игре сборной Португалии против команды Мексики на Кубке Конфедераций.

Так, в своем твиттере "сине-бело-голубые" оставили сообщение следующего содержания: "Луиш Нету стал первым "зенитовцем", забившим мяч на Кубке Конфередаций в России".

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