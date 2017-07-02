"Зенит" с иронией прокомментировал автогол Нету в игре с мексиканцами

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"Зенит" с иронией прокомментировал автогол Нету в игре с мексиканцамиПитерский "Зенит" с иронией прокомментировал автогол своего защитника Луиша Нету в игре сборной Португалии против команды Мексики на Кубке Конфедераций.

Так, в своем твиттере "сине-бело-голубые" оставили сообщение следующего содержания: "Луиш Нету стал первым "зенитовцем", забившим мяч на Кубке Конфередаций в России".

Не пропустите: видео автоголо Нету. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Ирония судьбы или с "ЛЁГКИМ" автоголом Нету! Отметился и забил! Если в чужие не получается, так хоть в свои! Вписал Нету своё имя в историю турнира и это уже хорошо! Есть чем "гордиться"! Теперь надо переключаться на наш чемпионат и забивать голы в ворота Зенита! А что? Дурной пример заразителен и можно себе позволить забивать голы в свои, если в чужие не получается! Дело мастера боится! Бойся Зенит таких мастеров! Скоро в свои начнут забивать от безысходности дела!

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