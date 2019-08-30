"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом
"Зенит", скорее всего, больше не будет приобретать футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Спорт День за днем".
Напомним, в России период покупок футболистов закроется 2 сентября.
На данный момент петербургский клуб не ведет никаких активных переговорах. "Зенит" планировал еще приобрести некоторых игроков, однако пока конкретных запросов от петербуржцев другим клуба не поступало.
Напомним, этим летом "Зенит" купил защитника Дугласа Сантоса из "Гамбурга" и полузащитника "Барселоны" Малкома, хавбека "Рубина" Алексея Сутормина и защитника "Уфы" Данила Кругового.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2