"Зенит" сделал конкретное предложение по защитнику "Фейеноорда"
Питерский "Зенит" сделал конкретное предложение по защитнику "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюсту, сообщает RTV Rijnmond.
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за 22-летнего голландца более 10 миллионов евро.
Российский клуб рассчитывает закрыть сделку до окончания зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Сен-Жюст сыграл 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с роттердамским клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|48
|2
|Аякс
|17
|46
|3
|Фейеноорд
|17
|36
|4
|Утрехт
|17
|28
|5
|Витесс
|17
|26
|6
|Хераклес
|17
|26
|7
|АЗ
|17
|25
|8
|ВВВ Венло
|17
|23
|9
|Фортунна Ситтард
|17
|20
|10
|Херенвен
|17
|20
|11
|АДО Ден Хааг
|17
|20
|12
|Виллем II
|17
|19
|13
|Эммен
|17
|17
|14
|Эксельсиор
|17
|16
|15
|Гронинген
|17
|15
|16
|Зволле
|17
|15
|17
|НАК Бреда
|17
|15
|18
|Де Графсхап
|17
|12