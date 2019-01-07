Питерский "Зенит" сделал конкретное предложение по защитнику "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюсту, сообщает RTV Rijnmond.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за 22-летнего голландца более 10 миллионов евро.

Российский клуб рассчитывает закрыть сделку до окончания зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Сен-Жюст сыграл 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с роттердамским клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

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