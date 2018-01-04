"Зенит" сделал Ломбертсу оригинальный подарок

"Зенит" сделал оригинальный подарок защитнику "Остенде" Николасу Ломбертсу, который выступал за "сине-бело-голубых" с 2007 по 2017 год.

32-летний бельгиец получил от питерского клуба именную матрёшку.

Фото: Ломбертс с именной матрёшкой

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