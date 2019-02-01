"Зенит" сделал новое предложение по Азмуну, сделка близка к завершению

Питерский "Зенит" сделал новое предложение по нападающему "Рубина" Сердару Азмуну, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" готовы заплатить за 24-летнего иранца около 12 миллионов евро и эти условия устраивают казанский клуб.

Стороны близки к окончательной договорённости по трансферу, после чего футболист поставит подпись под долгосрочным контрактом.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Стоимость игрока оценивается в 9,5 миллионов евро.

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