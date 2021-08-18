"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая"
Фото: инстаграм Маркао/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" по-прежнему хочет купить бразильского защитника стамбульского "Галатасарая" Маркао, сообщает журналист Халук Юрекли в своем твиттере.
По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста восемь миллионов евро. Стоит отметить, что ранее сообщалось о намерении "Зенита" заплатить 11 миллионов.
Напомним, что несколько дней назад Маркао ударил партнера по команде в матче чемпионата Турции.
В прошлом сезоне 25-летний Маркао провел за "Галатасарай" 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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