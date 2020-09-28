"Зенит" сделал новое предложение по трансферу Родриго де Пауля

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"Зенит" сделал новое предложение по трансферу Родриго де Пауля

Петербургский "Зенит" по-прежнему хочет купить аргентинского полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля и сделал новое предложение по его трансферу, сообщает журналист Никколо Чеккарини в своем Twitter.

По данным источника, "Зенит" предложил за аргентинца 30 миллионов евро. Впрочем, "Удинезе" хочет получить за своего игрока не менее 40 миллионов.

26-летний де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года. Всего он провел за клуб 147 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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