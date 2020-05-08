"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта

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"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта

"Зениту" до сих пор не удалось договориться с наставником команды Сергеем Семаком о заключении нового контракта.

По информации "Спорт день за днем", сейчас стороны обсуждают зарплату 44-летнего специалиста. Клуб предлагает фиксированный оклад 1,8 миллиона евро в год с бонусами в размере 200 тысяч.

При этом не сообщается, на какой срок может продлить соглашение главный тренер "сине-бело-голубых".

Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года и с первой попытки привёл команду к чемпионству в РПЛ. Его действующий контракт истекает грядущим летом.

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