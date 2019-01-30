"Зенит" сделал официальное предложение о приобретении Азмуна

Питерский "Зенит" сделал официальное предложение о приобретении нападающего "Рубина" Сердара Азмуна, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" готовы купить лидера атак казанцев за 10 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают детали сделки. В частности, рассматриваются сумма компенсации, бонусы и процент с будущей перепродажи.

"Зенит" намерен закрыть трансфер до 1 февраля, чтобы успеть внести 24-летнего иранца в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Конкуренцию лидеру РПЛ могут составить "Галатасарай" и "Вулверхэмптон", однако эти клубы пока не делали официальных предложений по Азмуну.

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