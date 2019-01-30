"Зенит" сделал официальное предложение о приобретении Азмуна

Теги зенит санкт-петербургрубинсердар азмунтрансферы

"Зенит" сделал официальное предложение о приобретении Азмуна

Питерский "Зенит" сделал официальное предложение о приобретении нападающего "Рубина" Сердара Азмуна, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" готовы купить лидера атак казанцев за 10 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают детали сделки. В частности, рассматриваются сумма компенсации, бонусы и процент с будущей перепродажи.

"Зенит" намерен закрыть трансфер до 1 февраля, чтобы успеть внести 24-летнего иранца в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Конкуренцию лидеру РПЛ могут составить "Галатасарай" и "Вулверхэмптон", однако эти клубы пока не делали официальных предложений по Азмуну.

Не пропустите: "Спортинг" назвал "Зениту" стоимость Акуньи. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)

"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов