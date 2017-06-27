"Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сассуоло"

Теги франческо ачербизенит санкт-петербургсассуоло

"Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сассуоло"Питерский "Зенит" сделал официальное предложение по защитнику итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби.

Как информирует Sky Sport, за 29-летнего бека "сине-бело-голубые" готовы заплатить 9 млн евро. Сам футболист пока не дал своего согласия на переезд в Россию.

В завершившемся сезоне Ачерби забил 4 мяча в 49 матчах за "Сассуоло".

Напомним, Молло верит в успех "Зенита" в чемпионате и Лиге Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов