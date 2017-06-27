"Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сассуоло"

Питерский "Зенит" сделал официальное предложение по защитнику итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби.

Как информирует Sky Sport, за 29-летнего бека "сине-бело-голубые" готовы заплатить 9 млн евро. Сам футболист пока не дал своего согласия на переезд в Россию.

В завершившемся сезоне Ачерби забил 4 мяча в 49 матчах за "Сассуоло".

Напомним, Молло верит в успех "Зенита" в чемпионате и Лиге Европы. | soccernews.ru