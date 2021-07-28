"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Влашичу

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, чемпионы России сделали московскому клубу предложение в размере 25 миллионов евро за переход 23-летнего хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось о переговорах между ЦСКА и "Миланом" по поводу трансфера хорвата. Сам футболист намерен перейти именно в итальянскую команду.

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