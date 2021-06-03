"Зенит" сделал предложение о покупке Клаудиньо

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"Зенит" сделал предложение о покупке Клаудиньо

Фото твиттер Central do RB Bragantino

Питерский "Зенит" работает над трансфером полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса.

По информации UOL Esporte, российский клуб сделал предложение о приобретении атакующего хавбека за 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что за бразильцем также следят "Рома" и "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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